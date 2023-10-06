Джоэл Эмбиид прокомментировал своё решение играть за сборную США на ОИ-2024

Действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид ответил на вопрос по поводу своего участия в предстоящих Олимпийских играх в составе сборной США по баскетболу.

«Мне очень хотелось участвовать в Олимпийских играх. Учитывая тот факт, что мой сын — американец. Последние несколько лет, с тех пор как он родился, каждое решение принималось в пользу семьи», — заявил Эмбиид во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Ранее Французская федерация баскетбола активно пыталась заманить к себе в команду камерунца, имеющего французское и американское гражданство. В минувшем плей-офф «Филадельфия» уступила во втором раунде «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: