Дэнни Грин: людям нравится сравнивать Джа Моранта и Деррика Роуза

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин высказался о разыгрывающих «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте и Деррике Роузе. Грин также считает, что нет такого игрока, который походил бы на Роуза.

«Людям нравится сравнивать Джа Моранта и Деррика Роуза или просто делать акцент на Деррике Роузе. Но нет никого, похожего на Ди Роуза, когда тот был в прайме», — заявил Грин во время подкаста Tidal League.

Отметим, что Морант начнёт предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 25-матчевой дисквалификации из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети.

Деррик Роуз, в свою очередь, минувшим летом заключил с «Мемфисом» двухлетний контракт на общую сумму $ 6,55 млн. На данный момент разыгрывающему 35 лет. Ранее Роуз выступал в «Нью-Йорке».

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