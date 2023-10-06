Чарания назвал обменный пакет «Клипперс», на который рассчитывает «Филадельфия» за Хардена

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания во время эфира на The Rally заявил, что руководство «Филадельфии Сиксерс» рассчитывать получить у «Лос-Анджелес Клипперс» за звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена лёгкого форварда Теренса Мэнна и несколько драфт-пиков первого раунда.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что Джеймс Харден всё ещё надеется быть обменянным в «Клипперс». Более того, 34-летний баскетболист посетил последние две тренировки клуба из Пенсильвании.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: