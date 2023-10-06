Журналист The Athletic рассказал об экспериментах «Лейкерс» во время тренировочного лагеря

Североамериканский журналист и обозреватель Йован Буха в своём последнем материале на портале The Athletic высказался о стартовых составах и экспериментах «Лос-Анджелес Лейкерс» во время тренировочного лагеря.

«Лейкерс» используют различные пятёрки во время тренировок, экспериментируя с разными игроками на позиции лёгкого форварда. Доходило даже до такого, что Джарред Вандербилт играл на позиции центрового в стартовом составе, тем временем Торин Принс активно вовлекался в основу уже во второй день тренировок», – сказано в статье.

Отметим, что клуб из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне занял итоговое седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а там уступил «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: