Леброн Джеймс во время тренировки «Лейкерс» отрабатывает дальние броски. Видео

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

38-летний баскетболист отработал дальние броски, а также отметился эффектным данком. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба калифорнийского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что в прошлом сезоне «Лейкерс» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» (0-4 в серии). Звёздный форвард в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.