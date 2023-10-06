Журналистка уверена, что Леброн Джеймс повлиял на её увольнение

Журналистка Мишель Бидл высказала мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл роль в её увольнении из шоу NBA Countdown в 2019 году. На смену Бидл в передаче пришла Рэйчел Николс.

«Повлиял ли как-то Леброн? Да, знаете, он очень сильный. Я хочу сказать, что невозможно обойти стороной тот факт, что он сам по себе является империей и организацией. Я действительно уважаю его за все достижения в его карьере. За счёт имени он добивается большого успеха. Так что да, многие будут его слушать», — приводит слова Бидл Awful Announcing.

Мишель также добавила, что Леброн не единственный, кто хотел заменить её в шоу. По её мнению, Николс тоже к этому причастна.

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