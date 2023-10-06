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Франк Вогель рассказал о стомиллионных вложениях владельца «Финикса» Ишбии в команду

Франк Вогель рассказал о стомиллионных вложениях владельца «Финикса» Ишбии в команду
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Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель отреагировал на тот факт, что владелец аризонской команды Мэтью Ишбия инвестировал $ 100 млн в новый головной офис для клуба мужской и женской НБА.

«Всё, что он делает для «Финикс Санз», — это золотой стандарт НБА. Я верю, что в ближайшие 20 лет это станет местом, где игроки захотят играть, а тренеры — тренировать. В «Финиксе» делают всё по высшему разряду», — поделился Вогель во время интервью в рамках тренировочного лагеря коллектива.

Отметим, что «Финикс» в начале минувшего лета объявил о назначении 50-летнего Фрэнка Вогеля на пост главного тренера взамен уволенного ранее Монти Уильямса, под руководством которого команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.

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