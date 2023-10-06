Кевин Дюрант назвал Хабиба Нурмагомедова любимым спортсменом, за которым следит в соцсетях

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров клуба НБА «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос по поводу любимого спортсмена, за которым он следит в социальных сетях. Дюрант заявил, что это бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в промоушене Даны Уайта.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: