Зак Лавин попал 10 трёхочковых подряд

Звёздный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин во время тренировочного занятия реализовал десять подряд трёхочковых бросков. Все броски были выполнены с одного места.

Звезда «Чикаго Буллз» Зак Лавин попал 10 трёхочковых бросков подряд:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лавин принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 4,2 передачи. Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 48 967 380 — опция игрока).

Не так давно североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек высказался о возможном интересе со стороны «Портленд Трэйл Блэйзерс» к Лавину.