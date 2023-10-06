Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зак Лавин попал 10 трёхочковых подряд

Зак Лавин попал 10 трёхочковых подряд
Комментарии

Звёздный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин во время тренировочного занятия реализовал десять подряд трёхочковых бросков. Все броски были выполнены с одного места.

Звезда «Чикаго Буллз» Зак Лавин попал 10 трёхочковых бросков подряд:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лавин принял участие в 79 матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 4,2 передачи. Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 48 967 380 — опция игрока).

Не так давно североамериканский журналист и обозреватель PHLY Sports Кайл Нойбек высказался о возможном интересе со стороны «Портленд Трэйл Блэйзерс» к Лавину.

Лавин — в «Буллз»?
Журналист объяснил, почему руководство «Портленда» не будет выменивать Лавина у «Чикаго»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android