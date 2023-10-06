Кайри Ирвинг показал приёмы в баскетбольном лагере в Абу-Даби для юных баскетболистов

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время баскетбольного лагеря в Абу-Даби показал фирменные движения молодым баскетболистам. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Вчера, 5 октября, состоялся матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 99:111. Встреча проходила в городе Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты.

Кайри Ирвинг провёл на площадке 14 минут и отметился лишь двумя набранными очками (1 из 6 с игры, 0 из 2 — трёхочковые), а также двумя результативными передачами и одним подбором. Следующую встречу «Маверикс» проведут завтра, 7 октября, с тем же соперником. Начало — в 19:00 мск.