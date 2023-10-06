Вчера, 5 октября, стартовал новый сезон Евролиги. В матче открытия встречались сербская «Црвена Звезда» и французский клуб АСВЕЛ. Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 94:73. Предлагаем посмотреть видео, на котором запечатлена атмосфера матча.

Атмосфера на матче открытия Евролиги «Црвена Звезда» — АСВЕЛ:

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Шабазз Напьер, на счету которого 21 очко. У АСВЕЛа лучшую результативность продемонстрировал центровой Жоффри Ловернь (18).

В преддверии старта Евролиги издание Basket News представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии Basket News, самые высокие шансы выиграть трофей – у мадридского «Реала». «Црвена Звезда» в топ-10 не попала.