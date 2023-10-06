Лука Дончич назвал лучшего игрока в истории

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу своего любимого игрока в истории баскетбола.

«Это Майкл Джордан. Топ-5? Даже не знаю, нужно будет ещё об этом подумать», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи. Считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: