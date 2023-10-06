«Жальгирис» подал жалобу в Евролигу из-за поведения фанатов «Виртуса»

Литовский клуб «Жальгирис» подал жалобу в Евролигу из-за поведения болельщиков итальянского «Виртуса» во время недавнего матча между командами. Встреча проходила в Болонье.

Фанаты итальянской команды бросали предметы на площадку и что-то выкрикивали в адрес игроков «Жальгириса», когда те проходили через небольшой туннель, соединяющий площадку с подтрибунными помещениями. Также болельщики наносили удары по тоннелю, когда там находились игроки литовского клуба.

«Мы понимаем, что болельщики поддерживают свою команду, но рядом с туннелем могло бы быть немного больше охраны. Мы проинформировали об этом Евролигу. Надеюсь, в будущем будет безопаснее», — приводит слова капитана «Жальгириса» Эдгараса Улановаса Basket News.

Напомним, матч «Виртуса» и «Жальгириса» закончился со счётом 79:82 в пользу литовской команды.

«Виртус Болонья» — «Жальгирис». Евролига. Обзор матча:

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