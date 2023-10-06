Сабонис назвал игрока «Сакраменто», повлиявшего на его решение продлить контракт с клубом

Центровой, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис признался, что его командная «химия» с разыгрывающим ДеАароном Фоксом повлияла на его решение продлить контракт с клубом.

«Здорово иметь в составе такого динамичного защитника, суперзвезду, которая может делать всё — как в нападении, так и в защите. Это ключ к успеху. Мне гораздо проще выступать с игроком такого плана», — приводит слова Сабониса The Sacramento Bee.

Напомним, этим летом Домантас подписал новый контракт на пять лет и $ 217 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 18,9 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал семь результативных передач.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: