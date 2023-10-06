«Это лучшее, что он может сделать». Эксперт высказался о дальнейших действиях Хардена

Известный спортивный аналитик Крис Бруссард дал совет разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Джеймсу Хардену относительно дальнейших действий в клубе. Ранее сообщалось, что игрок всё ещё надеется быть обменянным в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я понимаю, что Джеймс Харден потерял много денег. Но самое лучшее, что он может сделать, это остаться в «Филадельфии», пока его не обменяют, и играть изо всех сил», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У Джеймса испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство звёздный игрок испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: