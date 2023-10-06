Сергей Быков – о матче ЦСКА с «Зенитом»: будет интересный матч, встречаются равные команды

Бывший баскетболист ЦСКА и чемпион Европы Сергей Быков поделился мнением о предстоящем матче в Единой лиге ВТБ между московскими армейцами и санкт-петербургским «Зенитом».

«Думаю, это будет очень интересный матч двух качественных команд. Фаворит предстоящей игры? Не знаю, думаю, что встречаются равные команды, равные соперники», – приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша турнира занял третье место, обыграв в борьбе за бронзовые медали «Зенит» со счётом 4-1. Армейцы не могут одержать победу в чемпионате России по баскетболу на протяжении двух последних лет.

Отметим, что «Зенит» перед стартом регулярного чемпионата победил в Суперкубке Единой лиги ВТБ, обыграв в финале краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 85:83.