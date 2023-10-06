Джейсон Тейтум рассказал, как отреагировал на обмен Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением об обмене разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Я очень удивился. Вы видели сообщения об обмене Лилларда все лето. При этом я никогда не наблюдал «Милуоки» в этом разговоре. Никогда не слышал о том, что они (проявляют интерес). Так что, открыв свой телефон и увидев это (обмен. – Прим. «Чемпионата»), я определённо был шокирован», – приводит слова Тейтума журналист Bleacher Report Крис Хейнс.

Напомним, Лиллард стал игроком «Бакс» в результате сделки, в которой приняли участие три клуба. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

При этом «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. Игроками «Финикса» стали центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.