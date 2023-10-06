«Руна» обыграла «Уралмаш» и одержала вторую победу кряду на старте Единой лиги ВТБ

Сегодня, 6 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 85:78.

Гости из Москвы забрали первую четверть в свой актив со счётом 22:18, но баскетболисты «Уралмаша» хорошо проявили себя во втором игровом отрезке и выиграли со счётом 24:15. Лидером по итогам первой половины стала екатеринбургская команда (42:37).

Отдых пошёл «Руне» на пользу и коллектив оказался сильнее соперника в третьей четверти – 18:16. Московская команда продолжила действовать отлично на обеих половинах площадки и выиграла соперника в заключительной 10-минутке – 30:20. Победа «Руны» со счётом 85:78

Напомним, «Руна» ранее обыграла саратовский «Автодор» со счётом 87:79, а «Уралмаш» выиграл у санкт-петербургского «Зенита» – 75:70.