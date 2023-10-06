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«Руна» обыграла «Уралмаш» и одержала вторую победу кряду на старте Единой лиги ВТБ

«Руна» обыграла «Уралмаш» и одержала вторую победу кряду на старте Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 6 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна»». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 85:78.

Гости из Москвы забрали первую четверть в свой актив со счётом 22:18, но баскетболисты «Уралмаша» хорошо проявили себя во втором игровом отрезке и выиграли со счётом 24:15. Лидером по итогам первой половины стала екатеринбургская команда (42:37).

Отдых пошёл «Руне» на пользу и коллектив оказался сильнее соперника в третьей четверти – 18:16. Московская команда продолжила действовать отлично на обеих половинах площадки и выиграла соперника в заключительной 10-минутке – 30:20. Победа «Руны» со счётом 85:78

Напомним, «Руна» ранее обыграла саратовский «Автодор» со счётом 87:79, а «Уралмаш» выиграл у санкт-петербургского «Зенита» – 75:70.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 октября 2023, пятница. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Окончен
78 : 85
Руна
Москва, Россия
Уралмаш: Нэвелс - 16, Даглас - 14, Нэльсон - 13, Перкинс - 11, Балашов - 9, Пынько - 6, Захаров - 4, Браун - 3, Новиков - 2, Писклов, Михеев, Прощенко
Руна: Янг - 25, Морган - 15, Иванович - 10, Попов - 10, Хилл - 7, Тайус - 6, Жмако - 5, Раданов - 4, Походяев - 3, Сопин, Комиссаров, Савин
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