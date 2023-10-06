«Кавай Леонард – худшая суперзвезда в НБА». Стивен Эй Смит – об игроке «Клипперс»

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением на счёт звезды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.

«Кавай Леонард — абсолютно худшая суперзвезда, которая может быть в команде… Если бы Кавай Леонард был здоров и мог оставаться здоровым, то «Клипперс» могли бы выиграть всё.

Он пропустил 48 процентов своих игр с тех пор, как приехал в Лос-Анджелес. Он пропустил 147 из 308 игр, это 48 процентов его игр в регулярном чемпионате. 48 процентов! Он даже не может говорить о своих собственных чертовых рекламных сделках. Он абсолютно ничего не делает для продвижения спорта», – сказал Эй Смит в эфире своей программы на YouTube-канале.

Напомним, регулярный чемпионат НБА стартует 24 октября и продлится до 14 апреля. «Лос-Анджелес Клипперс» занял шестое место в Западной конференции по итогам прошлого сезона и уступил в первом раунде плей-офф «Финикс Санз» со счётом 1-4.