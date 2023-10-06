Какое место в топе современных игроков занимает нынешний Леброн Джеймс?

Недавно эксперт шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт поделился своим мнением о том, кого в НБА можно уже считать игроками лучше нынешнего Леброна Джеймса.

«Леброн в 2003 и 2004 годах против Леброна 2019 и 2020 годов — это одна и та же картина… Сейчас в лиге есть только два парня, которые, когда Джеймс здоров, лучше его на голову. Это Никола Йокич и Яннис Адетокунбо», — сказал Райт в эфире шоу First Things First.

Мы хотим знать ваше мнение о том, какое место в пуле современных баскетболистов занимает 38-летний Леброн Джеймс?

Грядущий сезон станет 21-м в карьере именитого форварда. Уже 30 декабря 2023 года ему исполнится 39. После того как Андре Игуодала и Юдонис Хаслем завершили карьеры, Леброн стал самым возрастным игроком НБА.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: