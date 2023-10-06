Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» оштрафован Единой лигой ВТБ за слова президента клуба о судействе

«Автодор» оштрафован Единой лигой ВТБ за слова президента клуба о судействе
Комментарии

Саратовский «Автодор» получил штраф от Единой лиги ВТБ после интервью президента клуба Владимира Родионова, в котором он критически высказался в адрес судейства турнира.

«Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал клуб «Автодор» согласно статье регламента 57.3 («Ответственность Клубов во время проведения любых пресс-конференций, интервью и во время публичных высказываний»), за высказывания президента клуба Владимира Родионова, порочащие деловую репутацию Лиги и судей, а также за обсуждение судейства матчей Чемпионата.

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 рублей.
За повторное нарушение на Клуб будет наложен штраф в размере 1 000 000 рублей», — сообщается на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Президент УНИКСа: Найт, Димитриевич и Кулагин заболели. Сейчас выясняется, что за болезнь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android