«Автодор» оштрафован Единой лигой ВТБ за слова президента клуба о судействе

Саратовский «Автодор» получил штраф от Единой лиги ВТБ после интервью президента клуба Владимира Родионова, в котором он критически высказался в адрес судейства турнира.

«Директорат Единой лиги ВТБ оштрафовал клуб «Автодор» согласно статье регламента 57.3 («Ответственность Клубов во время проведения любых пресс-конференций, интервью и во время публичных высказываний»), за высказывания президента клуба Владимира Родионова, порочащие деловую репутацию Лиги и судей, а также за обсуждение судейства матчей Чемпионата.

За нарушение на Клуб налагается штраф в размере 500 000 рублей.

За повторное нарушение на Клуб будет наложен штраф в размере 1 000 000 рублей», — сообщается на официальном сайте Единой лиги ВТБ.