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«Встретимся в суде». В «Автодоре» отреагировали на штраф из-за слов президента клуба

«Встретимся в суде». В «Автодоре» отреагировали на штраф из-за слов президента клуба
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Саратовский «Автодор» намерен обратиться в суд после наложения Единой лигой штрафа в размере 500 000 рублей за критику судейства турнира со стороны президента клуба Владимира Родионова.

В недавнем интервью Родионов заявил, что один и тот же судья не может работать на двух матчах подряд одной и той же команды. Также ему не понравилось, что матч с московским клубом МБА судил арбитр из Москвы.

«Встретимся в суде», — сообщается в телеграм-канале саратовского клуба. К сообщению прилагается протокол заседания Директората Единой лиги.

В стартовавшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» потерпел два поражения. Сначала саратовцы на выезде уступили «Руне» (79:87), а затем на своей площадке проиграли МБА (73:87).

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