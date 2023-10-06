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Джефф Тиг рассказал о словесной перепалке с Дрэймондом Грином во время матча

Джефф Тиг рассказал о словесной перепалке с Дрэймондом Грином во время матча
Дрэймонд Грин
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Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал о том, как баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин нелестно высказывался в его адрес по ходу одного из матчей.

«Я кое-что сказал ему (Грину), я был на скамейке запасных. Что он затем подошёл к нашей скамейке и сказал: «Заткни свою задницу. Ты получил все эти деньги (речь о контракте Тига с «Атлантой Хоукс». – Прим. «Чемпионата»)».

Он сказал что-то обо мне, я не могу вспомнить… но это было чертовски забавно. Он был на корте, и я начал смеяться. Мои товарищи по команде тоже начали смеяться», – сказал Тиг в эфире программы Club 520 на YouTube.

Напомним, Тиг в своей карьере успел поиграть за «Атланту Хоукс», «Индиану Пэйсерс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс».

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