«Фенербахче» в овертайме победил «Милан» в 1-м туре Евролиги

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 1-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и итальянский «Милан» Игра проходила на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле. Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 85:82.

Стартовая четверть проходила в равной борьбе, но в определённый момент «Милан» вышел в лидеры и не упустил преимущество – 23:19. Вторая 10-минутка осталась за «Фенербахче» со счётом 19:12. Соответственно, итоговый результат половины – 38:35 в пользу турецкой команды.

Команды немного перевели дух и после перерыва вернулись с новыми силами. «Фенербахче» оказался сильнее соперника в третьей четверти со счётом 24:19, но затем итальянский клуб сравнял счёт в матче (14:22) по итогам четвёртой четверти. Команды не сумели выявить сильнейшего в основное время.

В овертайме «Фенербахче» помогала поддержка домашних трибун, благодаря чему команда получила дополнительный заряд энергии и выиграла у оппонента со счётом 9:6.