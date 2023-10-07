Журналист Марк Берман раскрыл позицию «Нью-Орлеана» по Зайону Уильямсону

Бывший журналист New York Post Марк Берман раскрыл позицию «Нью-Орлеан Пеликанс» к своему тяжёлому форварду Зайону Уильямсону и рассказал об интересе к игроку со стороны «Нью-Йорк Никс».

«Нью-Орлеан» всё ещё не продал Зайона Уильямсона. Очевидно, что в этом есть риск, все внимание приковано к нему в этом сезоне. Мне сообщили, что «Никс» в межсезонье связывались по поводу Зайона. Этот вариант вполне возможен» – приводит слова Бермана Bleacher Report.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Уильямсона могут обменять на один из высоких пиков прошедшего драфта. Но «Нью-Орлеан» не стал предпринимать никаких попыток по обмену одного из своих лидеров, который оправился от травмы и продолжает подготовку к старту нового сезона НБА.

Напомним, в 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в НБА 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.