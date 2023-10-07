Яннис Адетокунбо рассказал о своём настрое после прихода Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, что чувствует по поводу того, что будет играть со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом.

«Я чувствую себя более сконцентрированным на работе, ведь когда такой парень, как Дэйм рядом с тобой — всегда нужно быть готовым на все 100. Мы заряжаем и мотивируем друг друга. У него есть ожидания насчёт моего уровня.

Мы оба любим соревноваться, мы оба всегда заряжены на успех. Мне нужно, чтобы Лиллард был собой, но как на стероидах. Я жду от него агрессивного подхода.

Он спровоцировал домино-эффект, теперь вся наша команда хочет выкладываться ещё сильнее. Мне нравится это чувство. Надеюсь, мы сможем прийти к тому, чтобы выиграть чемпионство», — заявил Адетокунбо в интервью Брайану Скалабрини.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: