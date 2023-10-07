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Леброн Джеймс победил в соревновании по штрафным броскам среди игроков «Лейкерс»

Леброн Джеймс победил в соревновании по штрафным броскам среди игроков «Лейкерс»
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Звёздный форвард Леброн Джеймс вместе со своими партнёрами по «Лос-Анджелес Лейкерс» на тренировке поучаствовал в соревновании по штрафным броскам.

Леброн Джеймс победил в соревновании по штрафным броскам среди игроков «Лейкерс»

Участниками, помимо Леброна, были форвард Руи Хатимура и бигмен Энтони Дэвис. Правила заключались в том, что за каждый бросок давалось определённое количество баллов.

Если штрафной был заброшен успешно и не коснулся кольца, то игроку присуждалось два балла. Если же мяч коснулся кольца или щита, за это давалось одно очко. За промах — ноль.

Навык исполнения штрафных бросков является одной из самых критикуемых вещей в игре Леброна. По карьере он в среднем реализует 73,5% таких бросков.

Момент с Леброном:
Леброн Джеймс во время тренировки «Лейкерс» отрабатывает дальние броски. Видео
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