Леброн Джеймс победил в соревновании по штрафным броскам среди игроков «Лейкерс»
Звёздный форвард Леброн Джеймс вместе со своими партнёрами по «Лос-Анджелес Лейкерс» на тренировке поучаствовал в соревновании по штрафным броскам.
Леброн Джеймс победил в соревновании по штрафным броскам среди игроков «Лейкерс»
Участниками, помимо Леброна, были форвард Руи Хатимура и бигмен Энтони Дэвис. Правила заключались в том, что за каждый бросок давалось определённое количество баллов.
Если штрафной был заброшен успешно и не коснулся кольца, то игроку присуждалось два балла. Если же мяч коснулся кольца или щита, за это давалось одно очко. За промах — ноль.
Навык исполнения штрафных бросков является одной из самых критикуемых вещей в игре Леброна. По карьере он в среднем реализует 73,5% таких бросков.
Комментарии