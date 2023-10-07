Пол Пирс — о Тейтуме: мы собрались и сразу выиграли титул, ему приходится намного сложнее

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сравнил то, как складывалось его карьера, с тем путём, которой проходит звёздный форвард Джейсон Тейтум.

«Эти парни охотятся за титулом уже много лет. У меня такого не было, наше трио собралось, и мы тут же выиграли чемпионство. Тейтуму приходится проходить через многие препятствия. Его карьера проходит по более традиционному сценарию, где есть немало сложностей на пути.

Он очень голоден, он был так близко к заветной цели, был в финале. Выиграть чемпионство очень сложно, ему нужно понимать, что это нелегко. Это нужно принять и ему, и всей команде, которая год за годом проводит драматичные битвы в плей-офф», — сказал Пирс в интервью журналистам.

Тейтум поднимает штангу весом 225 кг: