Кто прав в конфликте президента «Автодора» и Единой лиги?

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов вчера, 6 октября, был оштрафован Единой лигой ВТБ после интервью, в котором он критически высказался о судействе турнира.

Родионов заявил, что один и тот же судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды. Также ему не понравилось, что матч с московским клубом МБА судил арбитр из Москвы.

Клуб выразил несогласие с решением лиги оштрафовать президента на 500 тыс. рублей и сообщил, что собирается подать в суд. На чьей стороне вы? Хотим знать ваше мнение.

В стартовавшем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» потерпел два поражения. Сначала саратовцы на выезде уступили «Руне» (79:87), а затем на своей площадке проиграли МБА (73:87).