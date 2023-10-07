Баскетболист сборной России Филипп Гафуров отправлен в ЦСКА-2

Российский форвард ЦСКА Филипп Гафуров отправлен в ЦСКА-2 для получения игровой практики. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По сведениям источника, вероятно, это было сделано, для того, чтобы баскетболист сборной России сыграл в матче с «Зенитом-2» в субботу, 7 октября.

Напомним, в двух прошедших матчах Единой лиги ВТБ с МБА и «Енисеем» Гафуров не попал в заявку по решению главного тренера Эмила Райковича.

22-летний Гафуров находится в системе ЦСКА с 2017 года. В 2022 году баскетболист выступал на правах аренды за «Самару». Россиянин Филипп является бронзовым призёром Единой лиги ВТБ (2023), двукратным чемпионом Молодёжной лиги ВТБ (2018, 2021) в составе «ЦСКА-Юниор».