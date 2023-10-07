Леброн Джеймс поздравил старшего сына Бронни с 19-летием

Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» и НБА Леброн Джеймс поздравил старшего сына Бронни Джеймса с 19-летием.

«На площадке и за её пределами ты GOAT (величайший за все времена. – Прим. «Чемпионата»). С днём рождения, сынок!!! Я люблю тебя. Продолжай в том же духе», – написал Леброн Джеймс в одной из своих социальных сетей.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Позднее Леброн отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, сейчас идут очень хорошо.

В минувшем сезоне НБА «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4.