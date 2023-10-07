Тренер «Филы» рассказал об участии Джеймса Хардена в предсезонном матче с «Бостоном»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс рассказал о том, будет ли играть разыгрывающий Джеймс Харден в первом предсезонном матче НБА с «Бостон Селтикс».

«Я не знаю, будет ли Харден играть в воскресенье с «Бостоном». В команде всё ещё есть некоторые баскетболисты, которых мы пытаемся подтянуть в плане готовности перед воскресеньем, поэтому я пока не знаю, как всё пойдёт.

У нас есть ещё один день для тренировок в Бостоне. Суббота будет трудным, энергозатратным днём. Это тренировочный лагерь, тут нельзя расслабляться, нужно набирать форму. Посмотрим, как ребята отреагируют, и в воскресенье будем отталкиваться уже от этого», – приводит слова Нёрса ESPN.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». Но при этом баскетболист приехал на предсезонную подготовку вместе с командой и сейчас тренируется перед матчем с «Бостоном».