Метта Уорлд Пис: Яо Мин — самый доминирующий игрок из всех, с кем я играл

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Рон Артест, впоследствии сменивший имя на Метта Уорлд Пис, поделился мнением об игре китайского центрового Яо Мина во времена их совместного выступления за «Хьюстон Рокетс».

«Возможно, это лучшая команда (о «Лос-Анджелес Лейкерс». – Прим. «Чемпионата»), в которой я когда-либо играл, Кобе был просто невероятен. Но мне кажется, что команда с Яо Мином была лучше. Я просто никогда не видел ничего подобного. Этот парень другой. Играя с ним, было так легко побеждать… Я никогда не играл с кем-то настолько доминирующим», – приводит слова Метты Fadeaway World.

Напомним, в начале мая 2020 года экс-баскетболист заявил, что принял решение взять фамилию жены, теперь он Метта Сэндифорд-Артест. Урождённый Рон Артест впервые изменил имя в 2011 году, именно тогда он и стал Уорлд Писом.