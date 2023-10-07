«Я буду драться за него». Форвард «Сан-Антонио» готов заступаться за Виктора Вембаньяму

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон заявил, что будет готов сделать всё что угодно, лишь бы защитить новичка «шпор», первого номера драфта 2023 года француза Виктора Вембаньяму в предстоящем сезоне НБА.

«Конечно, найдутся люди, которые захотят проверить Вембаньяму в этом году, попытаются запугать его в дебютном сезоне. Он может рассчитывать на нашу поддержку. Я буду драться за него, и я знаю, что мои товарищи по команде сделают то же самое», – приводит слова Джонсона журналист Том Осборн.

Напомним, рост Вембаньямы составляет 222 см. Тем не менее баскетболист обладает средним и дальним броском, а также имеет навыки дриблинга и плеймейкерские способности.

Отметим, что игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх — 2024 в Париже.