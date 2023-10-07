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«Они голодны». Дарвин Хэм рассказал о настрое Леброна и Дэвиса к предстоящему сезону НБА

«Они голодны». Дарвин Хэм рассказал о настрое Леброна и Дэвиса к предстоящему сезону НБА
Дарвин Хэм и Леброн Джеймс
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о настрое лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в преддверии нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Видел ли я определённое отношение к тренировкам в последнее время со стороны Энтони Дэвиса? Он голодный. Они вместе с Леброном (Джеймсом). Наши два капитана самые голодные», — приводит слова Хэма The Cold Wire.

Напомним, в прошлом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в Западной конференции. Команда в плей-офф обыграла «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2, однако в финале конференции проиграла будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» — 0-4.

Отметим, что для Джеймса предстоящий сезон НБА станет 21-м в карьере профессионального баскетболиста, а для Дэвиса сезон-2023/2024 станет 12-м, при этом пятым в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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