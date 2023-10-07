Агент Леброна: в его первый год я мог быть стилистом, музыкальным руководителем, тренером

Знаменитый спортивный агент Рич Пол рассказал о начале своего сотрудничества со звёздным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Леброном Джеймсом, который выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Раньше я отвечал за стиль Леброна Джеймса в его дебютном сезоне. Брал на себя любые роли и мог быть стилистом, музыкальным руководителем, тренером», — приводит слова Пола New York Times.
Отметим, что Пол стал агентом Леброна в далёком 2003 году и продолжают сотрудничество на протяжении всей карьеры «короля».
В 2012 году Пол организовал агентство Klutch Sport. На данный момент его клиентами являются Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Зак Лави, Фред Ванвлит, Трей Янг, ДеАарон Фокс, Дариус Гарлэнд, Джереми Грант и Лонзо Болл.
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