Хавьер Паскуаль — о матче «Зенита» с ЦСКА: неважно, кто фаворит, будем стараться победить

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями перед матчем с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«В воскресенье у нас большой матч с ЦСКА. К сожалению, по разным причинам у нас всего полтора дня на подготовку, в то время как ЦСКА играл во вторник. Но в воскресенье нам в любом случае нужно быть готовыми и нужно сыграть хорошо, и постараться победить. Сейчас не время думать, кто фаворит, а кто нет, фаворитом будет тот, кто заслужит победить. Сезон долгий, посмотрим», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч «Зенита» с ЦСКА пройдёт 8 октября в 16:00 мск. Ранее клуб из Санкт-Петербурга уступил екатеринбургскому «Уралмашу» (70:75) и победил «Самару» 84:76. Московские армейцы одержали две победы на старте Единой лиги ВТБ, обыграв МБА (76:72) и красноярский «Енисей» 73:64.