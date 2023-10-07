«Когда игрок жене скажет: дают 2 млн, — она подумает». Ватутин — о приглашении легионеров

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о проблемах при приглашении легионеров в клуб.

«У нас уже был десяток случаев, когда ты практически договорился с игроком, с его агентом, он приходит домой и говорит жене или маме: я хочу поехать в Россию. Только через мой труп, мы не поедем! Пропаганда работает везде. На следующий день звонят: извините, мы передумали. Когда игрок условной жене скажет: дают 2 млн, — она подумает.

С американцами проще. Они не слишком много внимания уделяют политическим аспектам. Им главное, чтобы в означенный день поступала зарплата. Сложно за это упрекать людей. Они просто менее вовлечены в текущие политические реалии.

А если европеец принимает решение выступать в России, он дома подвергается не только остракизму, но и санкциям, связанным с возможностью выступать за свою национальную команду. Есть проблемы с переводом зарплаты иностранным игрокам. Всего два-три банка осуществляют платежи. Есть определённые ограничения, лимиты. Это новый объём знаний и умений для менеджмента всех команд, которые не особо хотелось получать, но, увы, пришлось», — сказал Ватутин в интервью «КП-Спорт».