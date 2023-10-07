Бывший игрок НБА назвал игрока «Лейкерс», который может побороться за MVP в новом сезоне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Скотт назвал игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса претендентом на звание лучшего игрока в сезоне-2023/2024.

«Дэвис должен побороться за MVP. Делай, что должен, береги своё здоровье, потому что «Лейкерс» нуждаются в тебе», — заявил Скотт в эфире NBA TV.

Отметим, что в минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о настрое лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в преддверии нового сезона.