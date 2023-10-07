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«Хапоэль Беэр-Шева» разрешил иностранным игрокам покинуть Израиль из-за ситуации в стране

«Хапоэль Беэр-Шева» разрешил иностранным игрокам покинуть Израиль из-за ситуации в стране
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«Хапоэль Беэр-Шева» стал первым баскетбольным израильским клубом, который разрешил иностранным игрокам покинуть страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает «твиттер» BasketNews.

Напомним, ранее все спортивные события в стране были отменены. В воскресенье, 8 октября, тель-авивский «Хапоэль Шломо» должен был сыграть с «Хапоэлем Галил Элиона». Встреча будет перенесена и состоится в другую дату.

Ранее несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране объявили военное положение.

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