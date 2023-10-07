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Аренас рассказал, в каком случае Винс Картер мог бы стать величайшим баскетболистом

Аренас рассказал, в каком случае Винс Картер мог бы стать величайшим баскетболистом
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Двукратный участник Матчей всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, в каком случае Винс Картер мог бы стать величайшим баскетболистом.

«Он был настолько одарён от природы… У него было всё. Ведение, бросок, работа ног. Если бы у него было мышление Коби Брайанта типа «Я лучше всех», никто бы не остановил этого человека», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Винс входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей в НБА. Картер — рекордсмен НБА по количеству сыгранных сезонов (22) и единственный игрок в истории НБА, выходивший на площадку в четырёх десятилетиях.

Ранее Гилберт Аренас сравнил олимпийские сборные США 1992 и 1996 годов.

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