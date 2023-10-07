«Зенит» продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА

«Зенит» объявил о том, что продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится в воскресенье, 8 октября, в Санкт-Петербурге. Санкт-петербургская «Арена» вмещает 7120 зрителей.

ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша турнира занял третье место, победив в борьбе за бронзовые медали «Зенит» со счётом 4-1. Армейцы не могут выиграть чемпионат России по баскетболу на протяжении двух последних лет.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил екатеринбургскому «Уралмашу» (70:75) и победил «Самару» 84:76. Московские армейцы одержали две победы на старте Единой лиги ВТБ, обыграв МБА (76:72) и красноярский «Енисей» 73:64.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями перед матчем с московским ЦСКА.