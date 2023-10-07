Дэнни Грин: Лука Дончич ближе к Леброну Джеймсу, чем кто-либо другой

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин высказался о талантах Луки Дончича («Даллас Маверикс») и Шэя Гилджес-Александера («Оклахома-Сити Тандер») и сравнил словенца с суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Оба парня — игроки уровня MVP. Я думаю, что Лука сейчас, не хочу сказать, что лучший универсальный игрок, но, вероятно, делает команду лучше. В этом смысле он ближе к Леброну, чем кто-либо другой. Парень, который делает трипл-даблы», – сказал Грин в подкасте Run Your Race.

В минувшем регулярном сезоне Грин в составе «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс» принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 5,5 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,9, трёхочковых — 43,2.