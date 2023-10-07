18 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в предсезонном матче с «Миннесотой»

Сегодня, 7 октября, прошёл матч предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Команды провели встречу на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Саудовская Аравия). «Миннесота» одержала победу со счётом 104:96.

В первой четверти «Миннесота» была сильнее соперника со счётом 29:20. Во второй — с минимальной разницей лучше были подопечные Криса Финча 24:23. Первая половина закончилась со счётом 53:43 в пользу «Тимбервулвз».

В третьей четверти разница в очках между командами вновь была минимальной. Со счётом 28:27 сильнее была «Миннесота». Заключительную четверть выиграл «Даллас» со счётом 26:23. Игрок «Далласа» Лука Дончич набрал 18 очков.

В следующей встрече «Даллас Маверикс» сыграет товарищеский матч с «Реалом Мадрид». Игра начнётся 10 октября в 21:45 мск. «Миннесота Тимбервулвз» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Никс» 15 октября в 2:30 мск.