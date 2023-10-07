Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

18 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в предсезонном матче с «Миннесотой»

18 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в предсезонном матче с «Миннесотой»
Комментарии

Сегодня, 7 октября, прошёл матч предсезонки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Команды провели встречу на стадионе «Этихад Арена» в Абу-Даби (Саудовская Аравия). «Миннесота» одержала победу со счётом 104:96.

В первой четверти «Миннесота» была сильнее соперника со счётом 29:20. Во второй — с минимальной разницей лучше были подопечные Криса Финча 24:23. Первая половина закончилась со счётом 53:43 в пользу «Тимбервулвз».

В третьей четверти разница в очках между командами вновь была минимальной. Со счётом 28:27 сильнее была «Миннесота». Заключительную четверть выиграл «Даллас» со счётом 26:23. Игрок «Далласа» Лука Дончич набрал 18 очков.

НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Харди - 22, Дончич - 18, Хардуэй-младший - 8, Уильямс - 6, Грин - 6, Walker - 6, Экзам - 5, Prosper - 5, Dennis - 5, Браун - 4, Джонс - 3, Lively - 2, Пауэлл - 2, Лоусон - 2, Клебер - 2, Miles Jr., Холмс, Уискэмп
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 14, Таунс - 14, Эдвардс - 13, Miller - 10, Гобер - 7, Гарза - 7, Мур - 6, Александер-Уолкер - 6, Майнотт - 4, Конли - 4, Крейчи - 4, Милтон - 4, Мартин - 4, Маклафлин - 3, Андерсон - 2, Brown - 2, Никс, Килс, Райан

В следующей встрече «Даллас Маверикс» сыграет товарищеский матч с «Реалом Мадрид». Игра начнётся 10 октября в 21:45 мск. «Миннесота Тимбервулвз» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Никс» 15 октября в 2:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android