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Защитник «Зенита» Фрейзер поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Защитник «Зенита» Фрейзер поделился ожиданиями от игры с ЦСКА
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Защитник «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о предстоящем матче с ЦСКА. Напомним, встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 октября.

«Мы знаем, что каждый раз, когда играем с ЦСКА, у них отличный состав, без разницы, меняют они игроков или нет, команда всё равно сильная. Завтра вечером к нам приедет большой баскетбольный клуб. Мы подготовились к физически непростой битве на протяжении всех четырёх четвертей, и надо просто настроиться на то, что все 40 минут мы должны бороться, чтобы победить.

Аншлаг? Конечно, всегда приятно играть в переполненной арене. Это придаёт нашей команде дополнительную энергию — и в защите, и в нападении. Иметь за нашими спинами наших болельщиков — это чувствуется, будто бы они с нами на паркете. Приятное чувство, что мы не одни и знаем, что вся арена за нас», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

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