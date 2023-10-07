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Энтони Дэвис: меня лишили пары наград лучшему оборонительному игроку

Энтони Дэвис: меня лишили пары наград лучшему оборонительному игроку
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что заслуживает награды лучшему оборонительному игроку лиги.

«Конечно, мне кажется, что меня обманули и лишили пары наград за защиту. Но самое главное для меня – сколько перстней я получу, прежде чем завершу карьеру. Главная цель – выиграть чемпионат. Индивидуальные награды – это бонус. Конечно, все хотят выиграть что-нибудь индивидуальное, но на самом деле это не главное», – приводит слова Дэвиса пресс-служба «Лейкерс».

В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы — из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

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