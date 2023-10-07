НБА представила проморолик к новому сезону

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Национальная баскетбольная ассоциация представила проморолик к новому сезону-2023/2024.

Видео можно посмотреть на официальном канале Национальной баскетбольной ассоциации в YouTube.

В проморолике снялись такие звёзды НБА, как Джамал Маррэй, Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид, Зак Лавин и другие.

Регулярный чемпионат пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В первый игровой день регулярки сыграют «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».

Напомним, «Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА сезона-2022/2023. Команда на своём пути обыграла «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и в финале победила «Майами Хит».

Ранее звёздный центровой «Денвера» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич рассказал о возможном проведении предсезонного матча «Наггетс» в его родной стране.