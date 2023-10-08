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Яо Мин обвинил игроков сборной Китая в «бездельничестве»

Яо Мин обвинил игроков сборной Китая в «бездельничестве»
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Бывший игрок НБА и легенда китайского баскетбола Яо Мин выступил с критикой национальной команды, которая не сумела отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

«Для восстановления игры потребуется нечто большее, чем небольшие изменения. Недисциплинированность игроков является типом безделья. Выбор состава национальной команды и реформа лиги — это крупные операции, охватывающие всё баскетбольное сообщество. Возникает боль из-за огромного разрыва между китайским и мировым баскетболом», — приводит слова Мина South China Morning Post.

Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон» вывел его игровой номер из обращения в 2017 году.

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