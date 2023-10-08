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Генменеджер «Портленда»: мы с Лиллардом пережили тяжёлое лето

Генменеджер «Портленда»: мы с Лиллардом пережили тяжёлое лето
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Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин рассказал, почему бывшая звезда команды Дэмьен Лиллард не упомянул его в своём прощальном письме.

«Мы с Лиллардом пережили тяжёлое лето. Наши отношения не всегда были дружелюбными и идеальными. Я был не из тех, кого можно было бы поблагодарить в том письме.

У нас были чистые намерения, мы хотели построить вокруг Лилларда чемпионскую команду. Нам просто не удалось это осуществить. Не думаю, что это была ложь. Нам просто не удалось это сделать», — приводит слова Кронина The Washington Post.

Напомним, 27 сентября произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки».

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