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24 очка Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

24 очка Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» в предсезонном матче НБА
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Сегодня, 8 октября, «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча на стадионе «Чейз Центр» завершилась со счётом 125:108.

Самым результативным игроком встречи стал Жонатан Куминга. На его счету 24 очка. В составе гостей больше всех очков набрали Энтони Дэвис, Д'Анджело Расселл и Макс Кристи — по 15 баллов каждый. Ответный матч между командами пройдет 14 октября в Лос-Анджелесе.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Регулярный чемпионат пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 24 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Позднее в тот же день в Сан-Франциско пройдёт матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon
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