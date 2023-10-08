24 очка Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

Сегодня, 8 октября, «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча на стадионе «Чейз Центр» завершилась со счётом 125:108.

Самым результативным игроком встречи стал Жонатан Куминга. На его счету 24 очка. В составе гостей больше всех очков набрали Энтони Дэвис, Д'Анджело Расселл и Макс Кристи — по 15 баллов каждый. Ответный матч между командами пройдет 14 октября в Лос-Анджелесе.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Регулярный чемпионат пройдёт с 24 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 24 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Позднее в тот же день в Сан-Франциско пройдёт матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».